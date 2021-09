Vídeo mostra toca de sucuri escondida na mata; a maior cobra do Brasil estava dentro dela

O guia turístico e ambientalista Vilmar de Oliveira Teixeira usa seu canal no Facebook para conscientizar e mostrar a rica fauna e flora da região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Seus vídeos, que mostram animais imponentes como a sucuri, se destacam ao revelar um pouco do comportamento deles em seu habitat e são gravados em uma proximidade impressionante.

Recentemente, ele publicou imagens de maior cobra do Brasil à espreita em uma toca com água na beira de um rio. É possível ver partes do corpo da grande cobra que também usa o local para caçar suas presas.

“Ali é o buraco onde ela mora. No período de verão ela fica mais entocada. (…) Essa é gigante, tem mais de 5 metros”, afirma na gravação.

Confira as imagens que mostram o animal em dois dias diferentes:

As fêmeas de sucuri são maiores que os machos e podem viver cerca de 30 anos, nos quais continuam crescendo.

O canal de pescaria e humor Os Glebeiros, também gravou recentemente uma sucuri na beira de um rio. São nas águas que elas passam a maior parte do dia, pois submersas possuem ainda mais agilidade para se movimentar.

ENCONTRO ASSUSTADOR SUCURI GIGANTESCA NA BEIRA DO RIO!!! ENCONTRO ASSUSTADOR SUCURI GIGANTESCA NA BEIRA DO RIO!!! Publicado por Os Glebeiros en Sábado, 25 de septiembre de 2021

Seus os olhos e as narinas ficam na parte dorsal da cabeça, permitindo que a sucuri respire sem tirar o corpo da água e permanecendo pouco visível para as suas presas.

A sucuri não é venenosa, mas o pessoal do Papo de Cobra recorda que é importante ficar atento a serpentes peçonhentas, como as jararacas, que podem ser encontradas em riachos e cachoeiras.

Confira mais:

Para ilustrar o risco, eles publicaram um vídeo onde é possível ver uma cottonmouth, serpente peçonhenta dos Estados Unidos que resolveu passear por águas movimentadas.