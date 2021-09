Desde o primeiro segundo do vídeo, que se tornou viral no final de agosto, percebe-se a crueldade da tortuta: um forte chicote na cabeça do trabalhador africano, que está no chão, aparentemente amarrado.

A notícia chocante foi divulgada em Ruanda, onde ocorreu o crime recentemente, pelo site The Chronicles.

De acordo com o portal de notícias, o indivíduo é um gerente chinês, responsável pelas operações de uma mina em Rutsiro, no oeste de Ruanda.

Identificado como funcionário do local, que anteriormente foi acusado de roubo na fábrica, como detalhado pelo site ‘Bio Bio Chile’.

Outros parecem não se incomodar com a cena. O debate do casco rapidamente se estabeleceu nas redes sociais.

Vídeo chocante registra momento empresário chinês tortura trabalhador africano acusado de suposto roubo; situação foi repudiada internacionalmente

À medida que o vídeo se tornava viral em Ruanda e em outras partes do mundo, crescia a expectativa de saber o que havia acontecido com o trabalhador torturado.

Em função da publicação do registro, as autoridades de Ruanda descobriram o paradeiro do gerente chinês que havia torturado o homem.

Ainda de acordo com as informações, com isso, procederam com a prisão do cidadão chines.

O Bureau of Investigation de Ruanda (@RIB_Rw) afirma estar apresentando acusações de “agressão” e “tortura” a um cidadão chinês que foi visto espancando um ruandês amarrado, em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Confira (imagens fortes):

Gerente de empresa chinesa no oeste de Ruanda 🇷🇼 torturando um funcionário que foi acusado de roubo. O gerente chinês e as outras pessoas envolvidas na tortura foram presaspic.twitter.com/liLqmJLPnf — Geografia Geral (@GeografiaGeralT) September 6, 2021

