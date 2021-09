Trigêmeas revelam dificuldade em namorar, pois homens fazem comparações desconfortáveis; ‘Já tentaram conversar com as três ao mesmo tempo’

Quando pensamos em relacionamentos, na sua opinião, qual a parte mais difícil em encontrar um par? Caso esteja em dúvidas ou prefira não opinar, trigêmeas da cidade de Gravesend, na Inglaterra, compartilharam recentemente em entrevista que serem “iguais” é na verdade seu maior desafio. Vamos entender melhor?

Segundo informações do portal Mirror UK, Sherena, Kayley e Elise Terry, de 18 anos, contaram durante a conversa que nunca mudariam o fato de serem trigêmeas, mas ressaltaram que comentários em busca da “mais magra” ou “bonita” são realmente desconfortáveis.

Em entrevista, elas contaram também que já tiveram que enfrentar situações nas quais homens tentam conversar com as três ao mesmo tempo para ver com qual teria mais chances.

Diante de situações como a citada anteriormente, as irmãs criaram uma espécie de técnica: “Contamos uma à outra imediatamente se um menino nos mandou uma mensagem, então se isso acontecer, nós simplesmente não respondemos. Não temos o mesmo tipo de qualquer maneira, então nunca brigamos por um menino”, disse Sherena.

“Não é bom ouvir e nós apenas achamos um pouco estranho que as pessoas sintam a necessidade de escrever esse tipo de coisa”, afirmou Sherena. Ela continuou: “Torna mais difícil encontrar o amor porque os meninos acham um pouco estranho terem uma namorada que tem duas irmãs que se parecem com ela, isso definitivamente os afasta”, finalizou.

