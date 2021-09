Mulher é orientada a interromper a gravidez após a bolsa romper na 20ª semana de gestação

Ann Rice foi orientada pelos médicos a interromper a gravidez após sua bolsa romper na 20ª semana de gestação. Após decidir continuar com a gravidez, a mulher deu à luz Chester, que pesava somente 500g e tinha menos de 1% de chances de sobrevivência.

Segundo publicado pelo Metro UK, os médicos disseram à mãe que ela deveria sofrer um aborto espontâneo nas próximas 48 horas após o rompimento da bolsa. Quando isso não aconteceu, ela foi aconselhada a interromper a gestação.

Após conversar com seu marido, Chris, Ann decidiu seguir com a gestação. Somente 10 semanas depois, o bebê Chester nasceu após uma cesariana de emergência no dia 23 de Dezembro.

A criança foi diagnosticada com doença pulmonar crônica, o que fez com que ele passasse quatro meses na unidade neonatal. Segundo os médicos, o bebê tinha somente 1% de chances de sobreviver.

Após desafiar as expectativas dos médicos, o pequeno Chester, de 9 meses, está em casa com seus irmãos mais velhos. Segundo Ann, o pequeno está começando a desenvolver uma personalidade e “sempre está sorrindo”.

“Ele está feliz, ele está bem e é um garotinho adorável. Mas se eu tivesse seguido o que os médicos me disseram, eu o teria perdido”, declarou Ann.

Para ela, o período entre o rompimento das bolsas e o parto de Chester foi “um período muito estranho”. Ela passou as semanas em repouso total enquanto também se esforçava para cuidar de seu filho de oito meses.

“Cada semana que avançávamos na gravidez era como uma pequena vitória, porque foi mais uma semana de Chester crescendo e ficando mais forte”.

Ao nascer, o bebê possuía somente 1cm de líquido em seu saco amniótico, o que causou complicações para a criança. No total, ele passou 113 dias na unidade de terapia intensiva neonatal.

“Fomos capazes de trazer Chester para casa em abril, mas apenas duas semanas depois ele pegou bronquiolite que se desenvolveu em quatro outros vírus respiratórios, então ele teve que voltar para a UTI. Ele ficou lá por quatro dias em estado crítico”.

Agora, aos nove meses, Chester ainda está abaixo da média de desenvolvimento para bebês de sua idade. Mas Ann diz que ele fica mais forte a cada dia. “Se eu fosse tirar o oxigênio dele agora, ele ficaria bem, não estaria com falta de ar imediatamente”.

Ela agora espera que sua história inspire e auxilie outras mães que estão passando por situações semelhantes.