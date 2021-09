Cachorro escapa de eutanásia e se torna melhor amigo de uma adolescente autista

Stevie, um Cocker Spaniel que recebe este nome em homenagem a Stevie Wonder, foi levado para ser sacrificado devido a seus problemas de visão, no entanto o veterinário entrou em contato com uma ONG que deu ao cachorro a chance de começar uma nova vida.

Segundo notícia divulgada pelo Metro UK, o criador responsável por Stevie o levou ao veterinário para que fosse sacrificado. Diante da solicitação, o veterinário acionou a ONG Dog’s Trust, que concordou em levar o cachorrinho.

Para sorte de Stevie, ele foi adotado por Vickie Tatlow, de 47 anos, que garantiu que o cachorrinho ajudou a transformar completamente a vida de Tegan, sua filha autista de 18 anos.

O cachorro também passou por uma grande mudança em sua vida quando veterinários especializados realizaram uma rara operação e conseguiram salvar sua visão. Vickie, que é cuidadora em tempo integral, declarou que a relação de Tegan e Stevie é excelente.

“Eles são melhores amigos e ambos contam um com o outro. Stevie é absolutamente apaixonado por Tegan e a segue em todos os lugares, enquanto tê-lo por perto fez uma grande diferença para Tegan e teve um efeito muito positivo”, declarou Vickie.

Segundo ela, a presença do cachorrinho ajudou a menina a voltar a ter uma rotina. “Antes de ele chegar, ela raramente saída de casa, mas agora ela acorda cedo todas as manhãs para levá-lo para passear. Ela também está focada em garantir que, durante sua recuperação, ele receba colírio nos olhos seis vezes por dia e tome seus comprimidos”.

O cachorro Stevie é o melhor amigo de uma adolescente autista

Durante a recuperação de Stevie, Tegan precisou dedicar cuidados especiais ao animal. Segundo Vickie, “Stevie começou sua vida sendo levado a um consultório veterinário para ser sacrificado por causa de sua visão. Felizmente o veterinário não fez a eutanásia”.

Após Stevie ser levado para a ONG Dogs Trust, a família de Vickie teve a oportunidade de conhecer o animal. “Quando conhecemos Stevie, toda a família se apaixonou por ele, mas especialmente Tegan”.

Segundo ela, o vínculo entre Tegan e Stevie surgiu logo quando ele chegou na nova casa. “Ele era cego de um olho e mal conseguia ver com o outro. Foi quando eles formaram o primeiro vínculo e se tornaram tão próximos, com Stevie seguindo onde quer que Tegan fosse”.

Confira também:

Para a mulher, a presença do cachorrinho foi um divisor de águas em sua família, ajudando a reforçar a confiança de sua filha. “Tegan adora animais e agora se inscreveu em um curso sobre cuidados com equinos. Ela teve uma vida escolar difícil por não conseguir falar com outras pessoas ou estar em um lugar lotado”.

Stevie agora voltou a enxergar e vive uma vida alegre na companhia de sua família, enquanto Tegan começou a cursar uma faculdade com o auxílio de sua mãe.

“Agora ela está frequentando a faculdade. Tenho que ir com ela para ajudar e ela recebe aulas individuais, o que é excelente”, declarou Vickie.