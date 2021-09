A erupção do vulcão Cumbre Vieja não dá trégua. A lava começou a jorrar de dentro da estrutura geológica no último domingo e há milhares de desabrigados na área que foi declarada estado de emergência.

Porém, em meio a tanta tragédia, uma imagem se tornou um símbolo de resistência, é a “casa dos milagres”, como detalhado pela Rádio Mitre.

A imagem que mostra uma casa que milagrosamente se tornou a única sobrevivente do rio de lava, se tornou viral nas redes e atraiu a atenção de milhares de internautas ao redor do mundo.

A estrutura, localizada no meio de uma ilha cercada, foi construída pela holandesa Ada Monnikendam com o marido e o cunhado.

Foi Ada quem encontrou a imagem enquanto navegava na internet. E percebendo o que seus olhos viam, ele não conseguia acreditar.

A história por detrás da “casa milagrosa” que sobreviveu ao vulcão Cumbre Vieja e se tornou um símbolo da tragédia

Ainda de acordo com as informações, a casa de estilo canário em ‘El Paraíso’, o povoado mais afetado até agora pelo rio de lava do vulcão, foi construída após se estabelecerem na ilha em 1976.

Além disso, a mulher garantiu que a imagem a deixava “feliz” embora reconhecesse que também a entristecia “saber que a casa está ali sozinha, sem que ninguém possa cuidar dela”

Com informações da Rádio Mitre

