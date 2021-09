Vídeo impressionante registra momento em que panela de pressão explode enquanto mulher grava dancinha

Um vídeo impressionante registrou o momento em que uma panela de pressão explode enquanto uma mulher grava dancinha.

O registro impactante foi divulgado recentemente no Instagram pela página TouPassada.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a válvula da tampa acaba não resistindo a forte pressão.

Rapidamente, porém de forma arriscada, ela consegue retirar a panela da cozinha.

O registro acabou se tornando viral nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários atônitos.

Ainda de acordo com as informações, a gravação já conta com quase 200 mil reproduções. Confira vídeo:

