Mulher acorda com uma marca de pegada em sua perna após bronzeamento artificial

Anna-Sophia Tutton, uma jovem atriz do País de Gales, ficou com uma enorme pegada na perna após dormir enquanto fazia um bronzeamento artificial.

Segundo publicação do The Mirror, ela aplicou o bronzeador por conta própria para obter o tom de bronzeado desejado, porém, enquanto ela cochilava, acabou apoiando um dos pés em uma de suas pernas.

Ao acordar, a jovem descobriu que seu pé havia removido parte do bronzeador de sua perna, fazendo com que no local ficasse uma enorme mancha branca, destacada da pele bronzeada.

Anna-Sophia disse ter ficado “furiosa” ao descobrir a pegada e compartilhou sua história no TikTok com a intenção de alertar outras pessoas a não adormecerem enquanto se bronzeiam.

Em sua postagem no TikTok a jovem diz ter ficado irritada e explicou o motivo de optar por um bronzeamento artificial.

“Estou saindo com uma amiga e eu estava tipo ‘vou me bronzear para quando fomos sair para beber mais tarde’. Fiz meu bronzeado e adormeci, tirei uma soneca de uns dez minutos, mas devo ter me mexido quando meu bronzeado ainda estava úmido. Veja o que aconteceu!”, diz a jovem com voz de choro.

Após explicar o ocorrido, Anna mostra sua coxa, na qual é possível ver uma enorme pegada branca e perfeitamente marcada em sua perna bronzeada. A precisão com a qual a pegada ficou marcada chega a impressionar, mostrando quase que perfeitamente o contorno do pé.

Para tentar ajudar a jovem, alguns usuários apresentaram sugestões criativas. “Passe bronzeador no pé e o grude na perna, como um carimbo”. Outro, mais prático, disse: “Só não mencione o ocorrido”.