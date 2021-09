Homem morre após beber 1,5 litros de Coca-Cola em 10 minutos

Um jovem chinês de 22 anos morreu de “choque hepático” supostamente após beber uma garrafa de 1,5 litros de coca-cola em 10 minutos para se hidratar em um dia de forte calor.

Seis horas após ingerir massivas doses do refrigerante ele começou a sentir fortes dores e vomitar intensamente.

Levado rapidamente ao hospital, descobriu-se que ele estava com o coração acelerado, pressão baixa e respiração rápida. Uma tomografia revelou altos níveis de resíduos de refrigerante gaseificado nas paredes intestinais e na veia hepática, responsável por fornecer sangue ao fígado.

O quadro indicava que o jovem havia sofrido uma isquemia hepática (choque hepático) causado pela falta de oxigênio no fígado.

Os médicos tentaram liberar o gás acumulado em seu sistema digestivo para diminuir as dores e administraram remédios para proteger as funções vitais, mas o paciente morreu após 18 horas de internação.

Os médicos, entretanto, disseram não acreditar que o paciente tenha morrido por “overdose de coca-cola”.

De acordo com especialistas, as chances de alguém morrer após consumir 1,5 litros da refrigerante são “incrivelmente improváveis”, embora o alto consumo de uma bebida gaseificada possa ter colaborado para agravar o quadro de saúde do paciente.

O caso foi publicado com detalhes na revista especializada “Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.” (Com informações do NY Post)