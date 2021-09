Vídeo registra momento em que homem observa enorme crocodilo em rio; ‘Achei que fosse uma pedra’

Matt Wright, este é o nome do influenciador que há anos trabalha em contato com animais selvagens, em especial crocodilos, e que teve mais um de seus registros compartilhados nas redes, desta vez, em um vídeo reproduzido pelo perfil do Instagram @jungleexplore.

Para quem ficou curioso, na gravação, que soma milhares de visualizações, Wright grava um grande crocodilo que desce pelas corredeiras de um rio na Austrália.

Ao conferir as imagens, é possível perceber toda a movimentação que o réptil faz para cruzar o rio, desviando das pedras.

E além das milhares de visualizações, a gravação recebeu diversos comentários dos internautas, dentre eles: “Pequenininho ele, né?”, “Ele é um cachorrinho grande” e “É enorme. Achei que fosse uma pedra”.

Embora neste caso a situação tenha, aparentemente, terminado bem, este é o tipo de iniciativa que não deve ser reproduzida devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

E caso se depare com um animal selvagem fora de seu habitat, mantenha distância e acione o serviço de proteção para que ele seja acolhido.

