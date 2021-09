Vídeo impactante registra momento em que homem encontra grande crocodilo perto de sua casa; assista

Você já assistiu ao filme “It – A Coisa”? Aquele em que o palhaço assustador Pennywise aparece em um esgoto? Bom, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra uma situação “semelhante”, porém ao invés de um palhaço, um homem mostra o momento em que encontra um crocodilo próximo de sua casa. Vamos entender melhor?

Na gravação, que superou as 130 mil visualizações em apenas 20 horas de publicada, um homem, cuja identidade não foi revelada, registra com a ajuda de seu celular o instante em que identifica o réptil que está no esgoto em frente de sua residência.

Ao analisar as imagens, é possível escutar ainda o som emitido pelo animal ao notar a presença do sujeito.

Aproveite e veja depois mais um vídeo:

E como citado no início deste texto, diversos internautas aproveitaram a oportunidade para brincar com a situação e relacioná-la com a do filme “It – A Coisa”.

⚠️⚠️⚠️ FIQUE ATENTO E SE PROTEJA ⚠️⚠️⚠️

Lembre-se sempre que em situações na qual identifique animais selvagens fora de seu habitat, o correto é manter distância e contactar o serviço de proteção para que ele seja acolhido e direcionado para o recinto adequado.

Visto isso, veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Você pode se interessar por: