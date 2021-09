Vídeo flagra enorme sucuri nadando de forma impressionante na natureza

A sucuri – que está pódio como maior cobra do Brasil e a segunda maior do mundo, ficando atrás apenas de uma piton da África – é uma cobra que impressiona e rende imagens impressionantes para os aventureiros que a encontram na natureza.

Recentemente, o canal no YouTube do Jornal O Pantaneiro, divulgou um desses encontros únicos que mostra a habilidade do animal na água. O portal de notícias é voltado para as cidades de Aquidauana, Anastácio e região.

A gravação acumulou em um dia 5,245 mil visualizações e mostra o animal deslizando tranquilamente por um rio.

“O que para muitos é de causar espanto, exemplificando o quanto a beleza pantaneira é realmente de surpreender, para Rodrigo Costa Cardoso é sinônimo de “tirar de letra”. Afinal, de tanto flagrar peixes gigantes e até diversas sucuris a nadar pelo rio, nem ao ver uma cobra de tamanho colossal o assusta mais”, escreveram na legenda.

Confira o vídeo:

As maiores sucuris podem chegar a medir oito metros e podem ser encontradas em terra ou árvores, mas principalmente na água, pois são ótimas nadadoras.

Confira mais:

Seus olhos e as narinas ficam na parte dorsal da cabeça e assim ela consegue respirar sem tirar muito do corpo para fora da água.

Esta cobra é do grupo que não possui veneno, mas caça animais pelo método de constrição, apertando o animal e impedindo que os vasos sanguíneos levem o oxigênio, matando por asfixia.