Tempestade de neve causa a morte de cinco alpinistas

Uma tempestade de neve causou a morte de cinco alpinistas no monte Elbrus, na Rússia. Conforme informações de autoridades locais, 14 integrantes do grupo foram resgatados em condições extremas no pico da Cordilheira do Cáucaso.

Conforme notícia divulgada pela Agência Brasil, o grupo de alpinistas russos solicitou socorro depois das 17 horas desta quinta-feira. Dos 14 alpinistas resgatados com vida, onze permanecem em atendimento hospitalar.

Segundo nota divulgada pela agência de notícias Tass, uma das vítimas, uma mulher que não teve identidade ou idade revelada, morreu nos braços de Denis Alimov, um dos guias que participou da organização da escalada.

O grupo de alpinistas foi surpreendido por uma tempestade de neve

Conforme declaração de Alimov, durante o trajeto de descida, um dos alpinistas quebrou a perna. Para tentar sair do local rapidamente eles precisaram se dividir em grupos tendo como critério a velocidade de movimentação de cada um.

“Enquanto desciam, mais duas pessoas morreram em um dos grupos. Mas a decisão de se dividir foi a correta. Se seguíssemos de outra forma, mais pessoas poderiam morrer”, acrescentou o guia.

Os guias, que acompanhavam o grupo durante a escalada, também sofreram ferimentos e queimaduras de frio por conta da temperatura, que chegou a atingir 20 graus Celsius negativos.

O Monte Elbrus é conhecido por ser a maior montanha da Europa. Ele possui 5.642 metros e está localizado ao norte da fronteira com a Geórgia. Além de ser famoso por sua altura, ele também é conhecido por alterações climáticas repentinas que provocam modificações nas condições de escalada.