Uma equipe de exploradores fez o que se acredita ser a primeira descida ao fundo do lendário Barhout Pit (ou “poço do inferno”) no Iêmen.

O local é uma maravilha natural rejeitada por muitos habitantes locais, que acreditam ser uma ‘prisão para os espíritos’, como detalhado pelo site Infobae.

O imponente ‘Poço do Inferno’, cuja abertura redonda e escura cria um buraco de 30 metros de largura no solo do deserto da província de Al-Mahra, no leste do Iêmen, afunda cerca de 112 metros abaixo da superfície e, de acordo com algumas histórias, exala odores estranhos.

Dentro do local, a Equipe de Exploração encontrou cobras, animais mortos e pérolas da caverna, mas não havia sinais de nada sobrenatural.

O que os exploradores descobriram ao desceram ao “poço do inferno” no Iêmen

As autoridades iemenitas disseram não saber o que havia nas profundezas do poço, que estimaram em “milhões e milhões” de anos, acrescentando que nunca chegaram ao fundo.

Ao longo dos séculos, circularam histórias de figuras malignas conhecidas como gênios ou espíritos que vivem no poço, que alguns consideram a porta do inferno.

Reprodução YouTube

Com informações do site Infobae

LEIA TAMBÉM: