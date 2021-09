Mulher descobre que estava sendo traída após namorado ‘abrir o jogo’ enquanto estava dormindo

Bailey Hunter, uma usuária da plataforma de vídeos TikTok compartilhou recentemente como descobriu que estava sendo traída pelo namorado. Aos que estão curiosos, a mulher revelou que o companheiro acabou “falando demais” enquanto estava dormindo.

Segundo informações do portal Mirror UK, Bailey contou que em um determinada situação o namorado estava dormindo e então falou o nome completo de uma mulher. Intrigada com a situação, ela resolveu pesquisar no Facebook e acabou descobrindo que se tratava de uma pessoa que era casada e tinha filhos.

Diante do fato que já levantava suspeitas, Hunter relatou: “Quando ele acorda de manhã, eu pergunto sobre ela e ele fica tipo ‘oh, ela é apenas uma garota com quem eu ía para o colégio’, mas eu não estava totalmente convencida”, afirmou.

Sem acreditar na resposta que tinha recebido, Bailey entrou em contato com a mulher, que a deixou na verdade ainda mais desconfiada: “O jeito que ela respondeu foi o que me deixou ainda mais nervosa. Ela disse ‘você precisa cuidar da sua vida, você é apenas a ex-namorada maluca dele’ e eu disse ‘com licença, não sou ex-namorada dele’, namorada, ele está morando na minha casa, estou pagando a conta do telefone dele, ele dirige meu carro para o trabalho, ele é muito meu namorado’”.

Para confirmar de fato o que já imaginava, a mulher contou que analisou o histórico de ligações do namorado, uma vez que ela era a responsável por pagar a conta, e então identificou uma chamada de 45 minutos para um número desconhecido. Confrontado, o companheiro, cuja identidade não foi revelada, tentou negar, porém depois acabou contando toda a verdade.

Hunter disse ainda que o namorado tentou reverter a situação, dizendo que “não tinha para onde ir”. “Honestamente, não é problema meu, você deveria ter pensado nisso antes. Então, alguns dias depois, estou mandando uma mensagem para ele e pedindo o telefone de volta”.

Por fim, sobre o aparelho, o homem não devolveu. Contudo, a namorada traída realizou a denúncia correspondente para que o equipamento não fosse utilizado. Além disso, como ele a bloqueou nos possíveis meios de contato e não veio retirar seus pertences, ela vendeu todos os itens como forma de “compensação” para o aparelho não devolvido e a taxa de cancelamento do contrato de celular.

