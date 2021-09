‘Casa milagre’ sobrevive em meio a mar de lava em La Palma

A casa que sobreviveu a erupção do vulcão Cumbre Vieja tornou-se um ícone da tragédia. A propriedade, que pertence a um casal de aposentados dinamarqueses, ficou conhecida como “Casa Milagro” (Casa Milagre) após permanecer intacta em meio a um rio de lava.

Segundo publicação feita pelo El Mundo, Ada Monnikendam se espantou ao reconhecer a casa, construída por ela e seu marido, em uma das imagens mais impactantes da erupção que aconteceu na ilha La Palma.

Na fotografia é possível notar a pequena casa intacta em meio ao terreno devastado pela lava incandescente do vulcão.

Ao reconhecer a construção, Ada ligou para os donos da propriedade. Inge e Rainer Cocq são um casal de aposentados dinamarqueses que não visitam a sua casa na ilha desde o começo da pandemia.

“Todos começamos a chorar loucamente quando eu disse a eles que sua amada casa estava intacta”. Segundo Ada, o casal disse estar aliviado ao saber que a casa ainda estava intacta. “Eles me disseram: ‘Embora não possamos ir agora, estamos aliviados por ela ainda estar de pé. Vamos aproveitar isso em um tempo… ou vamos deixá-la para os nossos três filhos”’.

‘Casa milagre’ é um refúgio para casal de aposentados

Há 30 anos o casal Inge e Rainer viajou a La Palma buscando por sol, natureza e tranquilidade. No local eles conheceram Ada, que comanda uma empresa de construção de casas junto a seu marido e cunhado. Eles foram os responsáveis por projetar e construir a casa milagre, que é uma das únicas construções intactas na região de El Paraíso.

Mais da metade das construções locais foram consumidas pela lava e pelas cinzas do vulcão que, curiosamente, foi uma das coisas que mais atraiu Inge e Rainer para a ilha de La Palma.

Segundo Ada, o casal viajava a La Palma diversas vezes por ano, até o início da pandemia e tinham diversos amigos no local. “Eles têm grandes amigos em El Paraíso que perderam absolutamente tudo. Estão arrasados e frustrados por estarem tão longe. Eles não querem falar com ninguém porque não param de chorar”.

A fotografia que viralizou nas redes foi feita por Alfonso Escalero, coordenador da produtora I Love The World. Ele se encontrou com Ada e ela pode agradecê-lo pela imagem. “Você não imagina como Alfonso me deixou feliz com essa imagem. Embora também seja triste saber que a casa está ali sozinha sem ninguém para cuidar dela. Tanta gente perdeu tanto…”.