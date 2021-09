Voldemort voltou! Entenda por que Voldemort virou trend topic do Twitter

Uma tempestade na Turquia lembrou os internautas de uma cena da franquia Harry Potter.

Nesta quinta-feira, 23, o termo Voldemort se tornou trend topic no Twitter com mais de 8 mil tweets relacionados a ele. O motivo foi um registro compartilhado pelos usuários na rede social mostrando a tempestade que tomou o céu de Istambul, na Turquia.

As nuvens formaram no céu o que pareceu ser um rosto masculino e os internautas fizeram associação algumas cenas dos filmes da franquia Harry Potter, quando o vilão Voldemort faz um feitiço e move as nuvens de tal forma a formarem a insígnia dos comensais da morte, a Marca Negra.

Leia mais

As reações dos internautas foram distintas, inclusive bem-humoradas:

Voldemort narigudo conversando com o Dumbledore pic.twitter.com/PnbUq56POU — Gellert Grindelwald (@SrGrindelwald_) September 23, 2021

"Em 2021 tudo volta ao normal"

2021: alguem conjura a marca negra, Voldemort volta e aparece para os trouxas e Bolsonaro vira comensal da morte https://t.co/JbhHgNRubs — Senhor Patroncio (@SRPATRONCIO) September 23, 2021