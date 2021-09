Vídeo simula destruição sem precedentes que ocorreria caso o planeta Terra fosse afetado por um pequeno buraco negro

Um vídeo impressionante simula destruição sem precedentes que ocorreria caso o planeta Terra fosse afetado por um pequeno buraco negro.

O registro foi compartilhado recentemente no Instagram pela página @astrorural.

A situação assombrosa aconteceria se um buraco negro do tamanho de uma moeda aparecesse em nosso planeta.

Buraco negro é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada — nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz — pode escapar dela.

Vídeo mostra destruição sem precedentes caso o planeta Terra fosse afetado por um pequeno buraco negro

O registrou se tornou viral nas redes sociais, gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com quase 3 milhões de reproduções e mais de 150 mil curtidas. Confira:

LEIA TAMBÉM: