Vídeo irresistível registra momento em que filhote com rabo abanando acorda criança para brincar; assista

Um vídeo irresistível registra o momento em que um filhote, com rabo abanando, acorda uma criança para brincar.

O registro foi compartilhado recentemente no Twitter pela página @itimaliasof, com quase 1 milhão de seguidores.

Nas imagens, é possível ver que o animal fofo e super feliz carregando um brinquedo de pelúcia.

Com isso, ele acaba tentando acordar a criança, que aparentemente no vídeo, acaba não tendo o resultado esperado.

Vídeo irresistível registra momento em que filhote com rabo abanando acorda criança para brincar

O registro fofo acabou se tornando viral nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos internautas.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo já conta com quase 200 mil visualizações. Confira:

doguinho acordando a humana pra brincar 🥺 pic.twitter.com/d69Tn73j8u — iti malias (@itimaliasof) September 23, 2021

LEIA TAMBÉM: