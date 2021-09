Mãe fica furiosa após cunhado proibir a presença de crianças em seu casamento, mas permitir cachorros

Uma mãe ficou furiosa depois que seu cunhado proibiu a presença de crianças em seu casamento, mas incentivou os convidados a trazerem seus cachorros. Com o convite, o próprio sobrinho do noivo ficou de fora da celebração.

Segundo publicação do The Mirror, a mulher recebeu recentemente o convite para o casamento, que deverá acontecer em dezembro. Ela ficou furiosa ao perceber que seu filho, sobrinho do noivo, não estava incluído.

Em uma postagem no Mumsnet, a mulher contou que ela e o marido não estavam conversando com seus sogros por motivos pessoais até que anunciaram a gravidez de seu primeiro filho.

“Desde a chegada dele em abril nós nos esforçamos e nos encontramos algumas vezes e tudo parecia agradável”, explicou a mulher.

Ainda em sua postagem ela relatou que seu cunhado e a futura esposa tem ciência de que o sobrinho terá sete meses na época do casamento. Como a celebração ocorrerá em outra cidade, a família precisaria se deslocar em uma viagem de três dias para comparecer.

“Ficamos surpresos e desapontados quando nosso filho não foi incluído no convite, e o site do evento confirmou que crianças não são convidadas, mas que os convidados podem levar seus cães”, desabafou a mãe.

Noivos proibiram a presença de crianças no casamento

Diante do convite, ela e o marido decidiram escrever para seu cunhado explicando que o filho deles seria muito jovem para ficar separado por três dias, e que ele ainda estaria sendo amamentado na data do casamento. A resposta apenas reforçava o fato de que o bebê não foi convidado.

“Dizer que estamos atordoados é um eufemismo, cães são bem-vindos, mas seu próprio sobrinho não!” desabafou a mulher.

Ela concluiu a postagem dizendo que agora estão entre duas escolhas: recusar o convite ou pedir a intervenção dos sogros. Além de pedir a opinião dos demais usuários sobre a postura de seu cunhado.

Muitos usuários se sensibilizaram com o desabafo da mãe, porém outros disseram que este é o grande dia do casal e que eles podem fazer as solicitações que quiserem para a data. “Basta recusar o convite. É o casamento deles e eles têm o direito de dizer ‘nada de crianças’”.