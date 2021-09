Mãe entra em pânico ao descobrir que empresa entregou objeto sexual no lugar de presente para o filho; ‘Fazia sons reais’

Se você é mãe ou responsável por uma criança, possivelmente deve se atentar bastante quando pensa em comprar um presente, certo? E aos que estão curiosos, um caso compartilhado por Kayley Stocker, uma mulher de 30 anos, que mora em Cambridge, na Inglaterra, mostra como por pouco, por engano, ela não deu de presente para o filho um objeto sexual.

Segundo detalhes revelados pelo portal Mirror UK, Kayley havia encomendado um abajour com o desenho do homem-aranha e quando a encomenda chegou ela estava prestes a embalar o presente do filho de 3 anos, quando notou que a caixa tinha o formato incomum para o que seria uma luminária. Diante desta situação, ela resolveu abrir a embalagem e então se deparou com a “surpresa”.

Em entrevista, Stocker contou que o objeto tinha uma luz vibrante e que fazia ‘sons de orgasmo reais’. A mulher ainda acrescentou que ficou feliz por ter verificado antes de presentear o filho, pois ele, possivelmente, gostaria de mantê-la. “Se eu tivesse dado ao meu filho, acho que ele teria querido ficar com ele e levar para o berçário porque ele se apega às suas coisas e as ama. Eu não seria capaz de tirar dele, então tenho sorte que meu filho não o está levando para o berçário”, relatou.

Por fim, para solucionar o problema, a mãe da criança contou que entrou em contato com a empresa Amazon, responsável pela entrega incorreta, que além do reembolso no valor de £ 19,97 pelo abajour que não chegou, a concedeu a quantia de £ 5 como indenização.

Confira abaixo a imagem completa do objeto recebido.

Reprodução

