Vídeo: ‘intrusas’, gaivotas ‘arruinam’ cartão postal romântico de casal; assista

Duas gaivotas atrapalharam um vídeo romântico de um casal curtindo o pôr do sol na praia.

Jace e sua namorada Makita estavam caminhando tranquilamente ao longo da costa na Austrália.

Como detalhado pelo site CNN, quando decidiram se filmar caminhando em direção ao mar.

O casal esperava fazer vários registros, aproveitando o entardecer, no entanto uma cena animal.

Vídeo: intrusas, gaivotas ‘arruinam’ cartão postal romântico de casal

O registro inusitado acabou se tornando viral e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o caso foi registrado na cidade de de Dampier. Confira como a história continua no vídeo.

