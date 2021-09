Noiva fica furiosa após sogra aparecer na festa de casamento utilizando um vestido branco brilhante

Uma noiva “enfurecida” foi até o Reddit para desabafar sobre o dia de seu casamento. Aparentemente, a sogra dela decidiu que seria interessante trocar de vestido antes da recepção e aparecer na festa utilizando um vestido branco e brilhante.

Segundo publicado pelo The Mirror, a mulher contou em sua postagem que ela e o marido levaram a mãe dele para comprar o vestido que usaria no casamento, pensando no esquema de cores da celebração.

Depois de diversas tentativas, incluindo alguns “vestidos chamativos ou muito curtos e inadequados”, eles escolheram um vestido do qual todos gostaram.

No entanto, no dia do casamento o cunhado da noiva notou um segundo vestido pendurado e pergunto à noiva o que deveria fazer com ele. O pedido dela foi simples: não deixar a sogra colocar o vestido.

A sogra compareceu a recepção do casamento utilizando um vestido branco

Apesar dos esforços em evitar a troca de roupas da sogra, mas após ela “ter um ataque”, acabou conseguindo trocar de roupa.

Segundo a noiva, a atitude de sua sogra repercutiu de forma negativa entre os convidados. “Vários fizeram comentários sobre o quão ridículo era ela trocar de vestido como se fosse a noiva”.

Ela ainda disse que a sogra justificou a necessidade da troca pois “precisava daquilo porque era o dia dela como mãe do noivo”, além de ter ficado chateada por eles terem tentado “arruinar o dia para ela ao tentar impedir a mudança”.

Na postagem a mulher explica que já faz um ano desde o ocorrido, mas que sua sogra ainda exige um pedido de desculpas formal. Ela finalizou sua postagem questionando se ela estava errada em sua atitude.

Para a maioria dos usuários, ela não deveria se preocupar, mas houve quem concordasse com a sogra.