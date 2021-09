Franco Pokrajac era um jovem argentino de 20 anos que amava os animais. O seu amor era tanto, que em hesitar, deu carinho, abrigo e comida a todos os cachorros abandonados que encontrava nas ruas de Mendoza.

Um animalista que desde o último sábado, 18 de setembro, será lembrado para sempre por sua família, amigos e amantes dos animais.

Que ainda choram a morte de Franco ao tentar resgatar um cachorro que havia caído no canal Cacique Guaymallén, como detalhado pelo site Publimetro.

Segundo várias reportagens da imprensa argentina, Pokrajac estava viajando de carro com sua mãe quando viu um cachorro cair na água e seu dono gritando de desespero.

Sem hesitar, o jovem parou o carro e correu para a margem do canal à procura do cão, mas a sua ação teve um desfecho fatal para ele, pois uma forte corrente o arrastou para o fundo do mar.

Finalmente foram os moradores do setor que conseguiram resgatar a mãe com cordas (que tinha entrado para acudir o filho).

Jovem amante dos animais morre afogado ao tentar resgatar cachorro que havia caído em canal

Enquanto os bombeiros descobriram o paradeiro de Franco e do cachorro uma vez que cortaram o fluxo de água do canal, encontrando os corpos de ambos, já falecidos.

Pokrajac também foi colaborador da ONG Misión Animal, uma organização sem fins lucrativos da cidade de Luján de Cuyo que se dedica à proteção e defesa dos animais, na qual destacou seu compromisso com o cuidado dos cães.

Publimetro

