Homem pede namorada em casamento enquanto a casa do casal pega fogo

Sean Matthews e Kellie Stanley passaram por uma “prova de fogo” em seu relacionamento. Enquanto aproveitavam um jantar o casal foi avisado de que a casa em que moravam estava sendo atingida por um incêndio.

Segundo notícia publicada pelo Metro UK, o casal, que é da Carolina do Norte, se mudou para a casa há alguns meses, e Sean pretendia pedir a mão de sua namorada no aniversário de um ano da mudança do casal.

No dia 04 de setembro, a casa foi destruída por um incêndio enquanto eles aproveitavam um jantar. Um vizinho telefonou para o casal avisando que a varanda da parte de trás da casa estava em chamas.

Preocupados com Memphis, seu cachorro, eles correram para o local e ficaram aliviados ao saber que ele estava fora de perigo. Os vizinhos auxiliaram desligando o gás, resgatando o cachorro e acionando o corpo de bombeiros.

Ele decidiu adiantar o pedido de casamento após a casa pegar fogo

Após chegarem ao local, o casal se emocionou ao ver a mobilização dos vizinhos para ajudá-los. “Só de ver que nossos vizinhos se uniram para tentar salvar nossa casa e salvar nosso cachorro, você não consegue colocar em palavras”, declarou Kellie.

Assim que o incêndio foi controlado, o casal teve permissão para entrar na casa e ver se poderiam salvar algo dos destroços. Sean conseguiu justamente salvar o anel de noivado, que estava em um cofre a prova de fogo. Foi então que o homem decidiu mudar a memória daquele dia para algo completamente diferente.

“Sean tinha acabado de nos reunir na garagem ao final da noite para agradecer a todos por estarem lá por nós. Enquanto ele falava eu pensava no que iria dizer. Mas então toda conversa mudou e ele começou a falar sobre como começamos o relacionamento e construímos a casa no ano passado”, declarou Kellie.

Após o discurso, Sean pediu a mão de sua namorada em casamento, além de expressar gratidão por eles e seu cachorro estarem bem.

A causa do incêndio segue desconhecida, mas o casal foi informado de que apesar do fogo o alarme de incêndio não soou. “O fogo estava na varanda de tela e subiu primeiramente ao sótão, uma vez lá, ele liquefez todos os componentes mecânicos e elétricos, então no momento em que a fumaça entrou em casa, os alarmes já não estavam funcionando”.

O casal agora permanece hospedado em um hotel e na casa de amigos enquanto aguardam a restauração de sua casa.