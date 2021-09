O ataque brutal a uma mãe e seu filho de dois anos e oito meses chocou uma pequena cidade na Argentina neste fim de semana.

Laura Abril Delgadillo, 22 de anos, estava chegando em sua casa com a criança, quando foi surpreendida por uma mulher jogou combustível nos dois, provocando um incêndio.

O bebê morreu na manhã desta segunda-feira, enquanto sua mãe continuava internada, como detalhado pelo site ‘Rádio Mitre’.

Liz Magnolia Ortega Castillo e Alberto Adolfo Gerasimchuk, seu companheiro, foram presos pelo atentado e investigados como “co-autores” do “homicídio agravado”.

Vídeo registra momento em que manada de cervos cruza estrada e acaba colidindo com esportivo em alta velocidade

Os relatos das testemunhas ajudaram a terminar de reconstruir o conflito entre as duas mulheres. A este respeito, familiares da vítima asseguraram que Laura já havia recebido ameaças de Castillo anteriormente.

Uma pessoa chegou a dizer que em uma dessas advertências a assassina mandou uma mensagem que dizia: “Vou botar fogo em você e no seu filho”.

“Vou botar fogo em você e no seu filho”, a ameaça da mulher que assassinou um bebê durante ataque à mãe

Além disso, alguns depoimentos faziam referência a outro episódio, no qual Castillo recriminava Laura por ter “roubado seu namorado”, já que Agustín Sayago (terceira pessoa na história) também havia tido um relacionamento com Magnolia no passado.

A verdade é que o fato foi registrado graças a uma câmera de segurança privada. Nas imagens, já incorporadas ao arquivo, é possível ver como a jovem chega com o namorado. Confira prisão:

Reprodução

Com informações da ‘Rádio Mitre’

LEIA TAMBÉM: