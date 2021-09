Um vídeo registra o momento em que um elefante mata a sede calmante graças a uma piscina no Zimbabwe.

O animal, no acampamento Kanga, no Parque Nacional Mana Pools, decidiu matar a sede bebendo água de uma piscina, como detalhado pelo site CNN.

O vídeo foi capturado pela escritora e fotógrafa de vida selvagem Rachel Rebibo, enquanto visitava o parque.

Vídeo registra momento em que elefante mata a sede calmante graças a uma piscina

O pequeno registro acabou se tornando viral, gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 10 mil visualizações. Confira vídeo:

