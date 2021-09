Vídeo mostra menina que ficou com cobra mortal enrolada no pescoço durante duas horas

Um vídeo angustiante se tornou viral na Internet e mostrou um incidente surpreendente que aconteceu em Wardha, na Índia.

De acordo com o NDTV, uma menina de seis anos foi atacada por uma cobra-rei, cujo veneno pode matar se não for ministrado tratamento médico com urgência. No entanto, a criança chegou a ficar “quase duas horas” com o animal enrolado em seu pescoço.

Ela foi picada e permaneceu imóvel até que um apanhador de cobras chegasse para capturar o animal de forma assegura.

Identificada como Purva Gadkari, a menina estava deitada na cama quando viveu o momento assustador com o réptil. Ela recebeu tratamento e sobreviveu.

As imagens são sensíveis:

De acordo com o IBTimes, um incidente semelhante aconteceu recentemente. Uma cobra-rei picou uma mãe e duas crianças que estavam deitadas no chão da casa. Apenas a mãe sobreviveu ao ataque.

Esta espécie de cobra possui uma picada fatal que mata um elefante ou até 20 pessoas em apenas um bote. Ela pode chegar a atingir 5,5 metros de comprimento consegue elevar até um terço do seu tamanho fora do chão quando está em modo de ataque.

Em 2020, um estudo indicou que 1,2 milhão de pessoas morreram de picadas de cobra na Índia nos últimos 20 anos, segundo a BBC.

Confira mais:

O risco médio de um indiano morrer por picada de cobra antes de chegar aos 70 anos é de aproximadamente 1 em 250, mas em algumas áreas o risco se aproxima de 1 em 100.

Em todo o mundo estima-se que entre 81.000 e 138.000 pessoas são mortas por picadas de cobra a cada ano.