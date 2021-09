Mulher comemora divórcio após 17 anos de casamento

Sonia Gupta, uma mulher de 45 anos, comemorou o fim de seu casamento de 17 anos com uma festa de divórcio. A comemoração contou com decoração temática e colorida além de ter a presença de familiares e amigos que acompanharam Sonia ao longo dos três anos do processo de divórcio.

Segundo reportagem publicada pelo The Mirror, Sonia, que é gerente de contas, queria que a celebração refletisse sua personalidade “colorida e barulhenta”.

Ela usou um vestido colorido com uma faixa “finalmente divorciada” e pediu aos convidados que utilizassem seus trajes mais vibrantes e coloridos. Para Sonia, seu casamento estava fazendo com que ela perdesse sua personalidade alegre.

“Escolhi o tema para ser colorido, brilhante e cheio de unicórnios, porque eu sou uma pessoa muito colorida e brilhante. Para mim, o tema era mágico, porque depois dos últimos 10 anos eu acho que mereço um pouco de magia”.

Em 2003, Sonia se casou como parte de um casamento arranjado na Índia, mas ela percebeu em pouco tempo que não se sentia feliz apesar dos esforços em fazer o relacionamento “funcionar”.

“Nós nos casamos na Índia e depois nos mudamos para o Reino Unido. Eu me perdi em todo o casamento e nos aspectos culturais dele, e acabei ficando muito infeliz por anos. Eu só queria o meu velho eu de volta, eu era uma pessoa bastante viva e extrovertida antes do meu casamento, mas quando me casei, tudo explodiu”.

A festa celebrou o final de um divórcio tumultuado para Sonia

Ao contar para sua família que iria se divorciar, Sonia enfrentou uma série de questões. “Quando eu disse à minha família houve alvoroço e nenhum apoio para mim ou minha saúde mental. Mas eu tinha meus amigos e meus filhos Mikhal e Shay para apoiar minha jornada”.

Ela também conta ter tido ajuda da “rede asiática de pais solteiros” após o divórcio.

Confira também:

A comemoração do final do processo foi divertida e contou com um castelo inflável, decorações em tons de rosa e roxo e até mesmo um bolo personalizado. “Foi para mostrar aos meus amigos e família, especialmente meus pais que acabaram apoiando minha decisão, que eu superei isso”.

O processo de divórcio começou em 2018 e levou longos três anos. Após diversas discussões, comparecimentos ao tribunal, julgamentos e divergências o processo foi finalizado. Para Sonia, o fim de seu casamento significa um novo começo.

“Eu me sinto tão livre, como se tivesse conseguido sair da prisão. Eu me sinto no topo do mundo e estou realmente vivendo minha melhor vida”, declarou Sonia.