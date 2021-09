Homens foram pegos furando bloqueio para contenção do Covid-19; eles estavam com dinheiro e diversos pedidos do KFC no porta-malas

Duas pessoas foram flagradas furando bloqueios de contenção contra o Covid-19 em Auckland. Eles possuíam o equivalente a R$385.000 e diversos itens para viagem do KFC.

Segundo reportagem do The Mirror, a polícia australiana vem monitorando os pontos de controle para garantir que as pessoas estejam obedecendo as diretrizes definidas pelo governo para contenção do Covid-19.

Os policiais identificaram um carro suspeito viajando em uma estrada de cascalho. O carro fez uma inversão de marcha e saiu em alta velocidade após avistar a polícia. Depois de serem parados pelos policiais, uma descoberta inesperada foi feita.

Após revistarem o veículo, os oficiais encontraram cerca de R$385.000 e um porta-malas cheio de pedidos da rede de fast food KFC embalados para viagem.

Os homens, que não foram identificados, foram presos após a abordagem policial.

Eles foram pegos tentando furar os bloqueios de contenção contra o Covid-19

Segundo o porta-voz da polícia local, os homens deverão comparecer ao tribunal no final deste ano. Eles responderão por violar a Ordem de Saúde e ainda podem enfrentar novas acusações.

Outro incidente do tipo ocorreu na fronteira norte de Auckland, quando um homem foi parado pela polícia ao tentar cruzar a fronteira. Ele alegou que estava viajando para carregar seu carro elétrico, apesar de não existir um ponto de carregamento no local para onde ele estava indo.

Em comunicado, a polícia se pronunciou sobre os ocorridos: “A polícia quer lembrar ao público que a polícia continuará a parar e questionar os motoristas que viajam pelos postos de controle. Serão consideradas ações para pessoas que tentarem deliberadamente furar os bloqueios”.

Até o último domingo, 86 pessoas foram acusadas de um total de 90 crimes, sendo 73 relacionados às violações das restrições de viagem pelo país. Desde o início dos bloqueios, 180.339 veículos foram parados enquanto cruzavam as fronteiras.