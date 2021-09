Está preso padre que usava dinheiro de ofertas dos paroquianos para realizar orgias sexuais

A polícia da cidade de Prato, na Itália, prendeu esta semana Francesco Spagnesi, padre da Anunciação de Castellina, que foi acusado pela justiça de importar e vender drogas, além do uso de dinheiro proveniente de doações de paroquianos da igreja para financiar orgias sexuais.

O caso está a cargo do procurador-geral Lorenzo Gestri, que segundo o o site Il Tirreno “as investigações foram iniciadas em agosto após a prisão de Alessio Regina, que tinha um caso com o pároco, e que foi detido por importar um litro de GBL , conhecida como droga de estupro na Holanda ”.

Com esta descoberta da compra de droga e o depoimento, ficou apurada a responsabilidade do pároco no crime, que foi acusado de participar em vários episódios de importação da substância com dinheiro das ofertas.

O padre continuou frequentando até 1° de setembro, quando foi afastado da Diocese, de acordo com informações do site Publimetro.

Com a droga, o padre realizou orgias nas quais participaram cerca de 200 pessoas, entre médicos, enfermeiras, gerentes de banco e empresários, que foram recrutados pela Spagnesi online.

A confissão do padre Spagnesi

Segundo o site Corriere , o promotor Giuseppe Nicolisi informou que tais festas foram “organizadas com uma amiga íntima”, enquanto o bispo de Prato, Giovanni Nerbini, disse estar “com dor e consternação” com a revelação das orgias de Spagnesi.

“Esta é uma notícia que afeta toda a Diocese. Neste momento quero estar especialmente próximo da comunidade paroquial de Castellina, compartilhando seu sofrimento e desconforto ”, assegurou Nerbini.

Presentemente, o pároco encontra-se em prisão domiciliária enquanto aguarda o andamento das investigações que determinarão a sua responsabilidade nos acontecimentos.

