Corpos de mortos em desabamento de uma mina não poderão ser resgatados

Os corpos de 29 homens que trabalhavam na mineração de carvão não poderão ser resgatados devido ao alto risco de uma operação de resgate. O acidente aconteceu na região de Pike River, na Nova Zelândia.

Segundo reportagem divulgada pelo The Mirror, os corpos dos mineiros britânicos Peter Rodger, 40 anos, e Malcolm Campbell, de 25, permanecerão selados no subterrâneo. Eles morreram depois que uma série de explosões de gás metano causou o colapso da mina.

Na época do acidente, uma missão de resgate foi descartada devido a alta periculosidade. Cerca de seis dias depois, uma nova explosão atingiu a mina acabando com qualquer possibilidade de resgate e sobreviventes.

A presença do gás metano também indicava alta toxicidade no ar da mina, tornando extremamente improvável a existência de sobreviventes.

Por conta dos riscos de uma operação de resgate os corpos permanecerão na mina

Após o acidente, foi verificado que os mineiros e empreiteiros estavam expostos a um “risco inaceitável” e que a possibilidade de ocorrer um acidente no local era alta.

Até o momento, ações judiciais foram iniciadas pelas famílias contra as autoridades da Nova Zelândia com o objetivo de recuperar os corpos. No entanto, as ações não foram adiante e a mina deve ser selada sem a remoção dos corpos.

Com a mina sendo lacrada, o acesso aos corpos ou a qualquer evidência que ajude a entender o acidente não será possível.

Confira também:

A decisão gerou protestos de familiares e simpatizantes das vítimas. Em 2013, após uma investigação de dois anos, foi decidido “que nenhuma acusação seria feita contra qualquer indivíduo envolvido na gestão da mina de Pike River antes da explosão”.

Esta decisão foi tomada mesmo diante de evidências de que a mina não cumpria os padrões de segurança. Apesar disso, evidências conclusivas que podiam levar a instauração de um inquérito por homicídio culposo não foram recuperadas.

Com o fechamento definitivo da mina, os corpos das vítimas permanecerão presos em seu interior junto com qualquer esperança de novas investigações.