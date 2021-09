Vídeo mostra de perto grande sucuri entrando em águas cristalinas

O guia de turismo, Vilmar de Oliveira Teixeira, de 43 anos, continua com sua missão de documentar encontros impressionantes com sucuris na região de Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Além de acompanhar turistas que se admiram a natureza do local, ele também tem como objetivo preservar a fauna e grava seus vídeos buscando a conscientização. Por isso suas gravações, mesmo de perto, respeitam o espaço do animal na natureza.

Confira o registro que revela uma sucuri de aproximadamente seis metros entrando em águas cristalinas:

Em diversos flagras, Teixeira registra as cobra livres em seu habitat. Em 2015 ele chegou a filmar os animais acasalando em águas rasas.

Sucuri gigante acasalando !!! Publicado por Vilmar Teixeira en Sábado, 29 de agosto de 2015

Confira mais:

É importante recordar a sucuri-verde é a segunda maior cobra do mundo, podendo chegar a oito metros de comprimento, e perde apenas para a píton da África.