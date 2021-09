Vídeo capta momento em que mulher surpreende marido com suposta amante no cinema; momento acabou repercutindo nas redes

Um vídeo captou o momento exato em que uma mulher surpreende o marido com uma suposta amante no cinema. O momento acabou repercutindo nas redes sociais recentemente.

O caso aconteceu há pouco tempo em uma cidade na Colômbia, como detalhado pelo site Meganoticias.

Embora as identidades dos membros do triângulo amoroso sejam desconhecidas, uma série de vídeos foi postada mostrando o que aconteceu depois do encontro.

Embora se veja que ambos escaparam em direções diferentes, em outro momento as duas mulheres são vistas brigando na entrada do cinema.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou se tornando viral. Confira o momento exato:

