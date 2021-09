Combatentes do Talibã são vistos portando armas durante passeio em pedalinhos

Combatentes do Talibã armados foram vistos em pedalinhos em um lago no Afeganistão. O grupo foi fotografado aproveitando os momentos de sol enquanto relaxavam em pedalinhos no Parque Nacional Band-e Amir.

Segundo reportagem do The Mirror, os soldados estavam armados a bordo dos pedalinhos. Eles portavam rifles e o que parecia ser um lança foguetes.

🚨 | NEW: The Taliban enjoying pedal boats pic.twitter.com/s8Fw0sEhKY — Politics For All (@PoliticsForAlI) September 19, 2021

Esta foi a última das situações diferentes nas quais os combatentes foram flagrados.

No início do mês, os combatentes foram vistos aproveitando uma feira no Afeganistão, após a retomada de poder pelo grupo extremista. Os militantes também foram fotografados frequentando uma academia.

Combatentes do Talibã anunciaram proibições às mulheres

Recentemente foi revelado que o grupo extremista proibiu meninas de frequentar a escola secundária no Afeganistão. O grupo, que disse que respeitaria o direito das mulheres, parece não ter esperado para voltar atrás em sua palavra.

A última decisão divulgada dizia: “Todos os professores e alunos do sexo masculino devem frequentar a sua instituição de ensino”. Não houve qualquer menção às meninas.

A alfabetização feminina no Afeganistão atingiu recentemente o índice de 30%, representando quase o dobro de 2001, quando o exército norte-americano interferiu no país.

Ao que tudo indica, outra substituição ocorreu no Ministério de Assuntos Femininos, que agora passa a ser chamado de Ministério para Promoção da Virtude e Prevenção do Vício.

Protestos de mulheres foram realizados nas redes sociais enquanto posicionamentos sobre as últimas ações do grupo ainda não foram divulgados.