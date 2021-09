Vídeo que mostra briga entre cães com ‘posição humana’ se torna viral nas redes sociais

Um vídeo que mostra briga entre cães, com aparente ‘posição humana’, se tornou viral nas redes sociais.

O registro é do ano passado e voltou a circular de novo após recente postagem do ator Jefferson Schroeder no Instagram.

Nas imagens, é possível ver dois cães em uma aparente discussão, sendo um amor e outro menor.

No entanto, um terceiro animal tenta intervir de forma insistente na situação, para acalmar os ‘ânimos’.

O pequeno registro acabou se tornando viral, e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo também conta com uma dublagem especial. Confira:

