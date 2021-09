‘Possível’ viúva negra aparece em supermercado e clientes entram em pânico

O aparecimento de aranhas pode causar pânico em muitas pessoas, ainda mais quando se trata da venosa “viúva negra”.

E no Reino Unido, uma surpreendeu clientes em um supermercado recentemente, como detalhado pelo site Rádio Mitre.

“Enquanto eu examinava as caixas, literalmente apareceu na minha cara”, disse a testemunha. Por sua vez, os especialistas explicaram como poderia ter chegado lá.

Essa aranha grande e escura, segundo o porta-voz do supermercado após a viralização do registro, era uma falsa viúva negra, portanto não representava perigo para clientes e trabalhadores.

No entanto, sua presença criou um rebuliço. O homem relatou que o animal havia saído de uma abertura no telhado do armazém.

Em relação ao risco representado por uma falsa aranha viúva negra, o especialista em controle de pragas Jonathan Ratcliffe explicou que “pode parecer muito assustador, mas geralmente não é agressivo e não representa um problema”. Confira:

