Mulher fica irritada após o namorado levar seu Xbox para a sala de parto

Uma mulher ficou furiosa quando seu namorado decidiu levar o Xbox com ele ao acompanhá-la na sala de parto. Na conta compartilhada do casal no TikTok, ela postou o vídeo em que é possível ver detalhes do ocorrido.

Segundo publicado pelo The Mirror, o namorado levou com ele seu Xbox e alguns jogos para acompanhar a companheira enquanto ela estava em trabalho de parto.

No vídeo, gravado da perspectiva da mãe, é possível ver o homem ao lado da televisão com um controle de videogame nas mãos.

“Então, eu estou em trabalho de parto e meu namorado está fazendo isso”, declara a mulher, que em seguida questiona o companheiro sobre o motivo pelo qual ele levou o videogame. “Um jogo, eu prometo”, é a resposta do rapaz.

Demonstrando preocupação com a postura do companheiro, ela publicou o vídeo com a legenda: “Ele vai perder o nascimento do filho por causa desse Xbox”.

Ele levou o Xbox para a sala de parto enquanto aguardava nascimento de seu filho

O vídeo publicado na conta do casal recebeu mais de 7 milhões de visualizações e milhares de pessoas reprovaram a atitude do homem, o chamando de “desrespeitoso”.

Alguns usuários disseram que “ficariam envergonhados” se os médicos chegassem e vissem uma situação como aquelas. Por outro lado, teve quem defendesse o rapaz.

“Sinceramente, não me importo com isso! Eu disse ao meu marido para trazer o Switch dele para que possamos jogar Mario Kart quando eu entrar em trabalho de parto”, comentou uma usuária, ao que outro concordou. “Eu provavelmente estaria jogando com ele se estivesse na sua situação”.

Confira também:

Algum tempo depois, a mãe revelou que o vídeo era na verdade uma brincadeira. Ela afirmou que realmente não se importava que seu parceiro jogasse enquanto ela estava em trabalho de parto. Ela inclusive assumiu ter tido a ideia de levar o videogame.

“Estou brincando, pedi ao meu pai que trouxesse o videogame para ele, ele merecia por estar sempre ao meu lado”, comentou.