Homem quebra recorde mundial após tatuar mais de 200 autógrafos nas costas

Funky Matas, um venezuelano que mora na Flórida, está ganhando notoriedade nas redes sociais após quebrar o recorde mundial de maior número de autógrafos tatuados. Ele possui mais de 225 tatuagens com autógrafos de personalidades do cinema como Will Smith e Gerard Butler.

Segundo o portal 20 Minutos, Funky, cujo nome de batismo é Juan Matas, chegou a trabalhar como tatuador e por conta da profissão teve a ideia de transformar seu corpo em uma tela.

As primeiras assinaturas foram de amigos e familiares, em um dado momento ele passou a pedir a celebridades que autografassem suas costas para participar de seu projeto pessoal.

“Quando comecei com meu projeto nas costas, nunca pensei que outra pessoa faria o mesmo ou que eu iria ser inspiração para alguém fazer o mesmo”, declarou Funky em sua conta do Instagram.

Ao todo, são mais de 225 tatuagens de autógrafos nas costas

As tatuagens nas costas de Funky são autógrafos de celebridades e assinaturas de amigos e familiares.

Dentre os famosos, que autografaram suas costas estão nomes como Elijah Wood, Steve-O. Christopher Lloyd, Will Smith e Gerard Butler. Segundo Funky, todos eles influenciaram, inspiraram ou marcaram algum momento importante de sua vida.

O tatuador aposentado nunca imaginou conhecer e compartilhar um projeto destes com tantas pessoas famosas. Ele também não imaginava que seria possível quebrar um recorde mundial.

“Não importa o que você queira na vida, o que importa é o quanto você deseja e o quão longe está disposto a ir para realizá-lo”, disse.

Funky continua adicionando novas tatuagens de autógrafos em suas costas, enquanto aproveita para viajar o mundo.