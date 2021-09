Vídeo que mostra Youtuber desaparecida foi divulgado pela polícia

Imagens divulgadas pela polícia mostram a Youtuber Gabrielle “Gabby” Petito antes de seu desaparecimento. A jovem estava morando em um trailer junto com o namorado, quando foi parada pela polícia no dia 12 de agosto

Conforme divulgado pelo Metro UK, a filmagem, obtida por meio de uma câmera corporal, mostra a Youtuber de 22 anos chorando, enquanto relata aos policiais uma briga com o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos.

O homem se tornou uma “pessoa de interesse” após o registro do desaparecimento de Gabby. Ele não foi formalmente acusado pelo desaparecimento da jovem, mas até agora se recusou a prestar depoimento ou conversar com os investigadores.

No vídeo é possível ver um policial questionando a jovem sobre o motivo pelo qual ela chorava, ao que ela responde: “Me desculpe, acabamos de brigada esta manhã. Alguns problemas pessoais”.

Em seguida, Brian acrescenta: “Foi um longo dia. Estávamos acampando ontem”.

Atitudes de Youtuber em vídeo divulgado deixaram os familiares preocupados

Quando foram parados pelo policial, o casal se desculpou por terem dado um solavanco na estrada e Gabby disse ter distraído o namorado. A jovem afirmou ter dado um tapa no homem pois “Estava tentando fazer com que ele parasse de me dizer para me acalmar”.

Os policiais decidiram separar o casal por uma noite, mas nenhuma acusação formal foi registrada pelo incidente.

Os jovens começaram sua viagem pelos Estados Unidos em julho, partindo de Long Island, em Nova York, cidade natal de ambos.

Eles pretendiam chegar ao Oregon no Halloween, conforme divulgado em suas contas de redes sociais. No entanto, Gabby o último contato com sua família foi no final de agosto, quando estavam próximos ao Parque Nacional de Grand Teton em Wyoming.

No começo de setembro, Brian dirigiu a van sozinho até a Flórida. No sábado seguinte a família de Gabby registrou o desaparecimento da jovem. Uma carta divulgada pelo advogado da família da jovem pede aos pais de Brian que ajudem os policiais a localizarem Gabby, apesar do instinto em proteger seu filho.

Até o momento, a investigação segue como sendo um caso de pessoa desaparecida, e não de assassinato, porém os policiais confirmaram que buscam uma conexão em potencial entre o assassinato não resolvido de duas mulheres em um acampamento próximo a Moab.

Os corpos das jovens de 24 e 38 anos foram encontrados apenas 6 dias depois do incidente entre Brian e Gabby. Segundo amigos das mulheres, elas relataram temer que “um homem assustador” visto nas redondezas pudesse prejudicá-las.