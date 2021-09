Homem ligou mais de 1200 vezes para serviço de emergência para falar de pés; fingia que era idosa

Richard William Cove, um homem de 45 anos, foi detido e levado à justiça no Reino Unido, após ter ligado exatas 1263 vezes, no período de 2 anos, para o serviço de emergência 111, com um único objetivo: falar sobre pés.

De acordo com detalhes revelados pelo portal Publimetro Chile, o sujeito confessou que as chamadas tinham o objetivo de satisfazer seu fetiche sexual por pés. E para evitar ser descoberto, quase sempre, ele se passava por mulheres e até mesmo uma idosa.

Sobre as centenas de ligações que fez, em uma das situações, identificado como Sarah Cheeseman, a suposta mulher reclamava que estava “sofrendo de pés muito suados e fedorentos”.

Como citado anteriormente, Cove foi detido e levado a juízo sob a acusação de “informações pessoais falsas, números de telefone falsos e doenças falsas”. E após o julgamento, ele foi condenado a uma pena suspensa e ao pagamento de multa no valor de aproximadamente R$ 13.470,32.

