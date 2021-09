Homem joga camareira de motel por janela após mulher avisar que tempo tinha acabado

Um homem foi detido recentemente em um motel de Bogotá, na Colômbia, após atacar uma camareira que trabalhava no local.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, a colaboradora, cuja identidade foi preservada, teria batido na porta do quarto em que estava o sujeito para avisá-lo que o período de 3 horas que tinha contratado já havia se encerrado. Então, evidentemente revoltado, o homem a agarra pelo braço, a empurra e arremessa pela janela do espaço que fica localizado no segundo andar.

O vídeo de uma reportagem compartilhada no Twitter (em espanhol) ilustra o ocorrido. Confira depois do destaque. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

A cliente de Motel en El Restrepo le notificaron que su tiempo había acabado y lanzó a la camarera desde el segundo piso. @PoliciaBogota lo capturó @ELTIEMPO pic.twitter.com/H1ATOa1G8a — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) September 16, 2021

🌙 l Cliente de un motel lanzó del segundo piso a una camarera, por indicarle que su tiempo en el establecimiento ya había terminado. Esta situación se presentó en el sector El Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño.@BallesterosLeo@CityTv pic.twitter.com/qsAmf6eNWu — Arriba Bogotá Citytv (@ArribaBogota) September 16, 2021

Formalização do sujeito

Como é possível acompanhar nas imagens, o homem foi preso e agora será acusado de homicídio frustrado.

Sobre a funcionária, a última informação disponível é de que ela foi levada para um centro médico, com alguns ferimentos, e estava sob cuidados.

