Bulldog engole pato de borracha e precisa passar por cirurgia para remoção do brinquedo

Uma equipe de médicos veterinários teve um dia de trabalho turbulento após descobrirem que Ronnie, um bulldog inglês de 1 ano de idade, conseguiu engolir um pato de borracha inteiro.

Segundo notícia publicada pelo Metro UK, a equipe do Pride Veterinary Center, em Dery, realizou com sucesso a cirurgia para remoção do pato de borracha preso no estômago do pequeno bulldog inglês.

Depois de realizar uma endoscopia, procedimento que envolve a passagem de uma câmera pelo esôfago do animal, a equipe utilizou um laço para remover o brinquedo de dentro do estômago do cachorrinho.

Joe Fisher, tutor do animal, disse que o cachorrinho pegou o pato de borracha no quarto de sua filha, engolindo o brinquedo minutos depois.

O pato de borracha precisou ser removido através de uma cirurgia

Conforme relata Joe, ele desceu para buscar Ronnie de manhã e, ao abrir o portão da escala, o animal passou por ele e correu para o quarto da criança. Lá, ele pegou o pato de borracha e desceu correndo com o brinquedo na boca.

“Nunca pensei que ele fosse engolir. Era tão grande que eu não conseguia acreditar no que ele tinha feito”, relatou Joe.

Rapidamente a família correu com Ronnie para o veterinário, onde ele foi sedado e passou por exames de imagem para localizar o pato. Felizmente, o brinquedo estava no estômago do cachorro e não chegou a passar para seu intestino. Os veterinários ficaram preocupados que isso pudesse causar uma obstrução, e por isso precisaram agir rápido.

Ronnie foi atendido por Debs Smith, um experiente veterinário. “Era possível que tivéssemos que operar, mas tentamos uma endoscopia primeiro, passando uma câmera e usando-a para nos guiar. Depois de quase meia hora, conseguimos retirar o pato”.

O procedimento foi um sucesso e Ronnie voltou para casa no mesmo dia. A família agora pretende guardar as radiografias como recordação das aventuras do filhote.