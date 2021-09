Uma tradição sangrenta, chamada de ‘grindadráp’, que se refere à caça de mamíferos marinhos, tingiu o mar de vermelho com a morte de 1.428 golfinhos de flanco branco.

A caçada implacável que se realiza anualmente nas pequenas Ilhas Faroé, arquipélago autónomo que faz parte do Reino da Dinamarca, suscitou o debate entre a população das ilhas e os ambientalistas, que qualificam esta tradição como “selvagem e cruel”.

A tradição manda que os pescadores saiam ao mar em seus barcos para procurar o bando de golfinhos e levá-los às praias onde são abatidos.

Este ano, os moradores estimaram encontrar cerca de 200 exemplares. No entanto, perceberam que havia muitos mais, como detalhado pelo site ‘Univision Noticias’.

Indignação por massacre de golfinhos: 1.428 animais foram sacrificados

Ainda de acordo com as informações, ainda assim, os animais indefesos foram abatidos com uma faca, como manda a tradição.

Os ativistas alegam que o ataque foi excessivo e que se tratou de uma “caça ilegal”. Confira:

