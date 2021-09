Garçonete ganha gorjeta de mais de R$ 5 mil e é surpreendida por bilhete de cliente ‘assustador’ em nota fiscal

Não são incomuns — inclusive compartilharmos recentemente um caso similar — as situações em que funcionários de determinados empreendimentos são surpreendidos por mensagens de clientes com números de telefones em notas fiscais, certo? Contudo, o caso de uma garçonete compartilhado recentemente pelo site Mirror mostra como este tipo de iniciativa pode fugir do controle e também ser bastante desagradável.

Segundo informações compartilhadas, a mulher, cuja identidade não foi revelada, recebeu uma gorjeta de mil dólares, o equivalente a R$ 5.244,70 (câmbio de 16-09-2021, às 9:51, horário de Brasília), quase 10x o valor da conta de consumo do cliente que era de $ 128,89, porém o que o de fato surpreendeu não foi a quantia, mas sim a mensagem deixada pelo consumidor.

Referindo-se a si como “O Mestre”, ele escreveu na conta de consumo, junto com seu número de telefone: “Lindos mamilos princesa, me ligue”.

De acordo com o Mirror, a imagem foi compartilhada no site Reddit e recebeu diversos comentários dos internautas, dentre eles: “Eu me sentiria muito mal se recebesse esta mensagem”. Alguns usuários chegaram a afirmar que a gorjeta com o valor alto seria uma espécie de “truque” e que o valor possivelmente seria recusado pela empresa de cartão de crédito, uma vez que a quantia de bonificação era bastante superior à conta real do consumidor.

Por fim, veja abaixo a imagem completa divulgada na internet.

Reprodução – Internet

