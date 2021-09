Vídeo que registra forma ‘misteriosa’ como gato cai de telhado e fica em pé se torna viral nas redes sociais

Costuma-se dizer que um gato tem sete vidas devido à sua habilidade de quase sempre cair de pé.

No entanto, um novo vídeo que registra uma forma ‘misteriosa’ como um gato cai do telhado e fica em pé rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

A gravação foi compartilhada recentemente no Twitter pela página @itimaliasof, com quase 1 milhão de seguidores.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o animal acaba se escorregando do telhado, mas cai de forma impressionante, e segue andando.

O pequeno vídeo acabou se tornando viral e gerando inúmeras reações dos usuários.

Ainda de acordo com as informações, o registro já conta com mais de 100 mil reproduções. Confira:

