VÍDEO: aniversário de cachorro termina em ‘confusão’ com cadela ‘convidada’ faminta tentando roubar o bolo na ‘cara dura’; entenda

Um novo vídeo se tornou viral nas redes sociais recentemente. No registro, é possível ver o momento em que um aniversário de um cachorro termina em ‘confusão’ com uma cadela ‘convidada’ faminta tentando roubar o bolo na ‘cara dura’.

Como detalhado pelo site CNN, a dona de Max, um lindo cão, preparou um bolo especial para seu aniversário.

No entanto, quando chegou a hora de cantar “feliz aniversário”, sua convidada Lya arruinou o momento especial.

Sem perder tempo, e aparentemente querendo comer logo o bolo, a cadela abocanha na frente de Max.

Como bom ‘anfitrião’, o aniversariante parece não se preocupar com a situação. Ainda de acordo com as informações, o momento hilário aconteceu no México.

O vídeo já conta com mais de 200 mil visualizações no #TikTok. Confira o registro engraçado:

