Trailer da quinta temporada anuncia o casamento de Shaun em The Good Doctor; assista

Como já revelado, o trailer da quinta temporada anuncia o casamento de Shaun Murphy na série The Good Doctor.

No final da temporada passada, Lea Dilallo pediu o querido médico em casamento (alerta de spoilers).

O vídeo mostra alguns dos problemas que os dois terão que passar ao tentar planejar o casamento.

Sem dúvida, este é um momento muito esperado pelos fãs, que torcem pela uniãod o casal.

Ainda de acordo com as informações, a nova temporada chega no dia 27 de setembro. Confira trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=XhnfGajH6YY

