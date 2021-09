Mulher, que teve o corpo encontrado dentro de um armário, pode ter sido vítima de violência doméstica

Andrew Colin Reade, de 43 anos, admitiu ter escondido o corpo de sua parceira, Vicky Cherry, de 44 anos, em um armário. Acredita-se que a mulher, que ficou desaparecida por 15 meses, tenha sido vítima de violência doméstica.

Segundo reportagem divulgada pelo The Mirror, Andrew chegou a ser preso por suspeita de assassinato, mas alegou que encontrou a companheira morta na cama. Ele foi condenado a quatro anos e quatro meses por ter impedido a realização de um enterro à sua companheira e por perverter a justiça.

No entanto, uma revisão do caso tratando o crime como homicídio doméstico foi publicada no final de junho de 2019, revelando falhas da polícia durante a investigação e levantando dúvidas o caso.

Segundo Donna Gregory, prima e melhor amiga de Vicky, o relacionamento da mulher com Andrew não era dos melhores. As duas cresceram juntas em Preston, Lancashire, e compartilhavam confidências.

Em 2013, o então marido de Vicky, Steve Cherry, morreu após sofrer um ataque epiléptico. A perda do companheiro deixou a mulher arrasada. “Ela realmente lutou depois que Steve morreu e passou por um período difícil. Ela se automedicou com drogas”, relata Donna.

Após um ano da perda do marido, Vicky começou o relacionamento com Andrew, mas os familiares da mulher logo identificaram traços de um relacionamento abusivo entre o casal.

Violência doméstica e relacionamento abusivo

Segundo Donna, Vicky e Andrew pareciam muito próximos. “Eu conheci Andrew no funeral de nossa avó, e não gostei dele. Eles pareciam muito próximos, mas depois percebi que era porque ele era tão possessivo que não a deixava sair de vista”.

Ela ainda relata que a prima confidenciou a existência de diversas brigas entre o casal. Somente uma semana antes de desaparecer, Vicky teria pedido ajuda a Donna e tinha planos de se mudar para morar com a prima.

“Ela me disse que estava cansada de Andrew. Fizemos planos para ela vir morar comigo. Eu estava ansiosa por isso e sabia que ela seria muito mais feliz se fosse solteira de novo”, disse Donna.

Porém, quando Vicky deixou de entrar em contato, Donna começou a se preocupar. “Eu ligava e mandava mensagens para ela e ela simplesmente não respondia. No final, fiquei realmente irritada com ela. Achei que ela tivesse decidido ficar com Andrew e não queria me contar”.

Com a falta de notícias da prima, Donna começou a perguntar a amigos e familiares se tinham conseguido manter contato com ela. “Comecei a ficar preocupada, perguntei por aí e ninguém sabia onde ela estava. Liguei para a polícia, mas eles pareciam não levar a sério. Foram até a casa, mas não conseguiram encontrá-la”.

Em janeiro de 2017 o corpo de Vicky foi encontrado dentro de um armário na casa em que morava com Andrew e ele foi preso sob suspeita de assassinato.

Mesmo após análises, a causa da morte não pode ser detectada de forma conclusiva

Devido ao grau de decomposição do corpo, não foi possível determinar com precisão a causa da morte de Vicky. No entanto, um patologista concluiu que ela pode ter morrido em decorrência de um estrangulamento, pois foram detectados ferimentos na região do pescoço.

Em junho de 2017, Andrew se confessou culpado de esconder o corpo de Vicky e evitar seu enterro. Ele afirmou ter entrado em pânico depois de acordar e encontrar a namorada morta após terem tomado um coquetel de drogas ilícitas.

O homem também admitiu que pretendia perverter o curso da justiça ao fornecer informações enganosas e imprecisas sobre o paradeiro de Vicky a policiais, farmacêuticos e familiares.

Após uma nova análise, fora identificados registros anteriores que apontavam Andrew como um abusador doméstico, fazendo com que o risco potencial de um caso de violência doméstica fosse “subestimado”.

A família de Vicky agora pretende dar início a uma instituição de caridade, chamada “Stay safe Survivors” em memória da mulher. O intuito é promover apoio e acolhimento a sobreviventes de violência doméstica.