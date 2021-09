Jovem revela que abandonar carreira de professora e entrar para OnlyFans permitiu tirar família da pobreza; ‘Eles passavam fome’

Maeurn Smiles, uma jovem de 21 anos, que cresceu na cidade de Cebu, nas Filipinas, compartilhou recentemente em entrevista detalhes de como abandonar a carreira de professora foi bastante benéfico e permitiu que ela tirasse sua família da pobreza.

Segundo detalhes revelados pelo portal Mirror UK, ela contou durante sua conversa que a família já chegou a passar fome e em diversos momentos tinha para comer somente itens como arroz e peixe seco. “Lembro-me de sentir fome muitas vezes e de nossos pais pedirem dinheiro emprestado e regularmente obter comida de nossos vizinhos. Nossa casa era feita de madeira como uma cabana”, contou a jovem.

Quando trabalhava como professora ensinando inglês, posto esse que deixou há aproximadamente dois anos, Smiles ganhava 1 dólar por hora, o equivalente a R$ 5,25 (câmbio de 15 de setembro de 2021, às 9h42, horário de Brasília). Hoje, em seu novo ramo de atuação, ela ganha um salário de 5 digitos mensalmente.

Com sua atuação na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans, Maeurn contou que conseguiu tirar os pais e seus dois irmãos da pobreza. “Minha família vivia na pobreza antes do OnlyFans e agora eles vivem confortavelmente para uma família nas Filipinas. Isso é o que me deixa mais orgulhosa”, relatou.

Sobre a possibilidade de proporcionar melhores recursos para a família, ela acrescentou: “Eu quero dar a eles uma vida melhor, então pago aniversários, estudo para meus irmãos e alimento”.

Por fim, Smiles revelou que com o dinheiro que ganha na plataforma OnlyFans, conseguiu comprar um terreno em seu país e está construindo uma casa de três quartos com piscina.

